مصر.. مقتل سيدة سودانية برصاصة أمام مبنى مفوضية اللاجئين بمدينة 6 أكتوبر

الداخلية المصرية أفادت وسائل إعلام مصرية بمقتل سيدة سودانية برصاصة قاتلة أطلقها رجل سوداني الجنسية بعد مشاجرة نشبت بينها وبين آخرين من نفس الجنسية أمام مبنى مفوضية اللاجئين بمدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة، وأشارت المصادر إلى أن المتهم لاذ بالفرار فور وقوع الحادث، بينما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. الحدث السوداني

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