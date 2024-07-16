أشاد اللواء شرطة( حقوقي) د. محمد احمد الأمين مدير شرطة الولاية الشمالية بالأداء المتميز للقوة خلال الفترة الماضية وثمن الدور الكبير الذي ظلت تضطلع به قوات الشرطة في كل أرجاء البلاد وخاصة بالولاية الشمالية مما ساهم في بسط الأمن والطمأنينة بالولاية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختلفة.
جاء ذلك لدي مخاطبته اللقاء الشهري لمنسوبي شرطة الولاية بإداراتها ووحداتها المختلفة بحضور مدراء الدوائر و الإدارات . حيث أكد سيادته مواصلة الجهود للإرتقاء بالأداء الشرطي والخدمي تجاه مواطني الولاية بجانب الخطط الرامية لتعزيز الترابط والتماسك وسط القوة .مشيرا لإهتمامه ومتابعته بما يقدم من خدمات طبية وعلاجية لمنسوبي الشرطة في الخدمة والمعاش والوافدين ومصابي معركة الكرامة بمستشفي الشرطة بالولاية وسعيهم الحثيث لتجويد الأداء وتوطين العلاج بالولاية.مؤكدا هدوء الأحوال الامنية في جميع أنحاء الولاية.
وترحم سيادته علي شهداء الوطن من الاجهزة الأمنية المختلفة والمواطنين الذين قدموا أرواحهم فداءا لهذا الوطن . داعيآ القوة التحلي بالإنضباط واليقظة والجاهزية للتصدي لأية مهددات امنية ورفع الحس الأمن للمواطنين بالتوعية الامنية والوقاية من الجريمة .
وتفيد متابعات ( المكتب الصحفي للشرطة ) أنه من خلال اللقاء تم تكريم المتميزين في الأداء والإنصباط من منسوبي شرطة الولاية.
المكتب الصحفي للشرطة
كانت هذه تفاصيل خبر مدير شرطة الولاية الشمالية يشهد اللقاء الشهري لمنسوبي شرطة الولاية ويثمن الأداء المتميز في تحقيق الأمن والإستقرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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