«مشهورة».. من هي خطيبة لامين يامال الموعودة؟ – صورة

ظهر اللاعب الإسباني المعجزة لامين يامال في الليلة التالية لإتمامه الـ17 عاماً مع خطيبته الموعودة، عقب مساهمته القوية في حصول منتخب بلاده على كأس أوروبا 2024 بالفوز في المباراة النهائية على إنجلترا بهدفين لهدف.

وظهر لامين يامال علناً مع صديقته الطالبة في ملعب مباراة نهائي اليورو الذي شهد ميلاده، بوصفه أحد الأساطير المحتملة في تاريخ كرة القدم، على خطى بيليه وماردونا وميسي ورونالدو.

وظل يامال في الملعب لفترة طويلة بعد الاحتفالات الملأى بالقصاصات الورقية للاحتفال بالنجاح، وانضمت إليه شريكته الطالبة أليكس باديا. وجلسا معاً والتقطا الصور مع كأس أفضل لاعب في البطولة، التي حصل عليها بعد سلسلة من العروض المبهرة.

ودعمت باديا، وهي من المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي ولديها أكثر من 300 ألف متابع على تيك توك، خطيبها المحتمل بارتداء قميص إسبانيا الذي يحمل اسم ورقم يامال.

وكان الثنائي برفقة والد يامال، منير نصراوي، الذي تنبأ قبل المباراة بشكل صحيح بأن ابنه سوف يتألق في أكبر المناسبات.

ويُعتقد أن باديا حضرت العديد من مباريات إسبانيا في بطولة أوروبا وشوهدت جالسة إلى جانب عائلة يامال.

وتزايدت التكهنات حول علاقتهما الناشئة، بعد أن تم تصويرها مع العديد من أقارب يامال في مقعد احتياطي خلال البطولة. وبلغت الشائعات ذروتها بعد أن اكتشف مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أن باديا كانت أحد حسابين فقط يتابعهما يامال على TikTok.

وحطم المعجزة يامال العديد من الأرقام القياسية خلال بطولة أوروبا، وأصبح أصغر هداف في البطولة على الإطلاق بعد تسجيله هدفاً مذهلاً ضد فرنسا في الدور نصف النهائي، وسيعود الآن إلى ناديه برشلونة ومن المتوقع أن يستمر في الإبهار، حتى إن والده قارنه باللاعب العظيم على مر العصور ليونيل ميسي.

صحيفة الخليج