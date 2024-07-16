بادي يوجه شركات انتاج المعادن بالاقليم الى مضاعفة الانتاج

الفريق أحمد العمدة بادي وجه الفريق احمد العمدة بادى حاكم اقليم النيل الازرق شركات انتاج المعادن بالاقليم الى ضرورة مضاعفة الانتاج واكد ان الاقليم مستقر وامن مؤكدا دعمه لتلك الشركات . جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم دكتور محمد رحيمة محمد المدير العام لشركة المعادن السودانية الذي اكد ان العمل بالشركات مستمر وان الشركات حريصة على مضاعفة الانتاح لافتا الى استمرار الشركات فى الانتاج ووجهت رسالة الى العالم بان الاقليم امن ومستقر وان عجلة التنمية ماضية موضحا ان توجيهات الحاكم بتأمين مواقع الانتاج فيه حافز ودافع للمنتجين لمضاعفة الانتاج . وأوضح ان المدخلات متوفرة فى مرحلة الانتاج مشيدا بتجاوب الحاكم وتفهمه لعمل الشركات والمنتجين ودعمه لهذا القطاع بما يسهم فى دعم الانتاج والانتاجية بالاقليم. سونا

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