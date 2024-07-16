أكدت وزارة الداخلية أن التدخين بكافة أشكاله ممنوع منعا باتا داخل محطات وعربات المترو وجميع المواصلات العامة.
وقالت الوزارة – في منشور وفيديو توعوي بثته على حسابها بمنصة إكس – إنه لضمان السلامة العامة في محطات وعربات المترو، يُرجى التقيد بنص المادة 17 من قانون رقم (10) لسنة 2016 “عدم السماح بالتدخين في الأماكن العامة المغلقة”.
وتنص المادة (17) من القانون رقم (10) لسنة 2016 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته بمعاقبة كل من دخن السجائر أو التبغ أو مستقاته أو سمح بذلك في الأماكن العامة المغلقة المحظور التدخين فيها بالغرامة التي لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد عن 3000 ريال.
الشرق القطرية
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية القطرية: السجائر الإلكترونية والتدخين بكل أنواعه ممنوع في المترو وهذه عقوبته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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