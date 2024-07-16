أبدى الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد الجديد، سعادته الغامرة بتقديمه للجماهير ووسائل الإعلام، في معقل الميرنجي ملعب “سانتياجو برنابيو”.
وقال مبابي، خلال حفل تقديمه اليوم الثلاثاء: “صباح الخير على الجميع، سأحاول التحدث باللغة الإسبانية، إنه أمر مذهل أن أكون هنا وشيء لا يُصدق”.
وأضاف: “لقد حلمت ليالٍ عديدة باللعب لريال مدريد، واليوم أنا سعيد جدًا، وأريد أن أشكر الرئيس فلورينتينو بيريز الذي وثق بي منذ اليوم الأول”.
وتابع: “أشكر كل من عمل على قدومي إلى هنا، واليوم أنا لاعب في ريال مدريد، وأرى عائلتي سعيدة ووالدتي تبكي. إنه يوم مذهل بالنسبة لي ويعني لي الكثير لأنني حققت حلمي”
وأوضح: “من أعماق قلبي أشكركم جميعا على حضوركم، والآن لدي حلم آخر وهو أن أكون على مستوى هذا النادي الأفضل في العالم، وسأبذل قصارى جهدي من أجل الفريق والشعار”.
وواصل: “أريد أن أبعث رسالة للأطفال، أنا كنت مثلكم وكان لدي حلم، وحققته اليوم، ونصيحتي لكم مع الشغف والعمل يمكننكم تحقيق أحلامكم، اليوم أنا هنا وغدا سيكون أحدكم مكاني هنا.. يحيا ريال مدريد”.
كورررة
كانت هذه تفاصيل خبر مبابي في حفل تقديمه: حققت حلمي.. وأعيش يوما مذهلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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