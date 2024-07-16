انتحال شخصية الصحفية لينا يعقوب بهدف النصب وطلب أموال مسؤولين وسياسيين

انتحل نصاب، شخصية الصحفية لينا يعقوب، مديرة مكتب قناتي “العربية والحدث” في السودان، بغرض النصب على مسؤولين وسياسيين وشخصيات عامة، حيث يطلب منهم مبالغ مالية لأسباب مختلفة.

وقالت لينا: “هناك رقم ينتحل اسمي وصورتي على واتس اب، ويدخل على مسؤولين وسياسيين وشخصيات عامة طالباً مبالغ مالية لأسباب مختلفة. اعتدت على عمليات الاحتيال عبر تزوير صفحات باسمي ونشر أخبار كاذبة ومقالات مفبركة، وتشهد أروقة النيابات والمحاكم بأن القضايا أوشكت على نهاياتها بلا رأفة أو تسامح لولا الحرب التي بعثرت كل شيء من جديد”.

وأضافت: “الآن عمليات نصب جديدة من أفراد، ينتقون من يظنون أنهم ضحاياهم لابتدار مواضيع تواصل معهم ثم طلب مبالغ مالية. أشكر كل من اهتمّ وتواصل معي لاحقاً للإطمئنان، وما ظننت أني بحاجة لنفي هذا القبح، لولا التمادي حتى هذه اللحظة”.

صحيفة السوداني