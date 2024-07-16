محلية الدويم تؤكد القضاء على محاولة تسلل المرتزقة لمنطقة *الهلبة*

أكد المدير التنفيذي لمحلية الدويم بولاية النيل الأبيض، أ. عبدالغفار علي فرح الله، تصدي أهالي منطقة الهلبة بالمحلية لمحاولة انتحارية قام بها مجموعة من متمردي المليشيا بالتسلل إلى البلدة عبر عربة بوكس وعدد من المواتر، وأوضح أن المستنفرين والمواطنين تصدوا للمرتزقة وقتلوا سبعة أفراد من المتسللين والقوا القبض على البقية مع مصادرة العربة وتسليمها لقيادة الجيش بالدويم.

ونفى فرج الله في تصريح ل*التيار* اليوم الاثنين وجود أية مظاهر للتمرد بالدويم، وأكد القضاء على محاولة تسلل المرتزقة لمنطقة الهلبة أمس، وقال إن الدويم ستظل عصية عليهم، وأوضح أن إدارة المحلية قامت جميع المواعين النهرية (بوتات ومراكب والبنطون) حتى لا تسهل من حركة العدو من الشرق والغرب أو العكس موضحا أن الجنة الأمنية في محلية الدويم تقوم بعمل كبير في ترايط وتناغم تام مما أثار حفيظة الطابور الخامس الذين ينشدون الفوضى، وأكد أن السلطات الامنية في محليه الدويم تعمل على رصد جميع الذين يثيرون الفتن والاشاعات ونحن لهم بالمرصاد (دار دار حارة حارة زنقة زنقة) وتقديمهم إلى المحاكم والمشانق ولدينا الآن عمل يجري نستهدف به الخلايا والطابور الخامس إلى جانب قيامنا بترحيل الأجانب بالمحلية إلى منطقة جودة حوالي ال200 اسرة ولازلنا نقوم بترحيل البقية خاصة وان هؤلاء الأجانب شاركوا مع التمرد في المعركة.

وقال فرج الله إن مايشاع عن العمل الخاص كلام عار من الصحة وهم نفر كريم من أبناء المنطقة يدافعون عنها بالارواح ويقومون بأعمال كبيرة تجاه الوطن بالتضييق على الطابور الخامس.

التيار