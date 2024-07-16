أميركا تلقت معلومات مخابراتية عن مؤامرة إيرانية لاغتيال ترامب

ذكرت شبكة CNN الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن تلقت معلومات مخابراتية من مصدر في الأسابيع القليلة الماضية عن مؤامرة إيرانية لاغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت القناة الأمريكية نقلاً عن مصادر مطلعة، إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الشاب البالغ من العمر 20 عاما الذي حاول اغتيال ترامب، السبت الماضي، كان على صلة بالمؤامرة.

ونقلت القناة الأميركية عن المصدر الذي لم تكشف عن هويته، قوله إنه “لا يوجد ما يشير إلى أن توماس ماثيو كروكس، الذي حاول قتل الرئيس السابق ، كان مرتبطًا بالمؤامرة”

وبحسب CNN، تثير الحادثة التي كادت أن تودي بحياة ترامب، أسئلة جديدة حول الثغرات الأمنية التي سجلت خلال تجمع يوم السبت في بتلر في ولاية بنسلفانيا.

وليس من الواضح ما إذا كانت تفاصيل التهديد الإيراني قد تمت مشاركتها مع حملة ترامب أم لا.

المرصد