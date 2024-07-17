وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية المكلف بولاية نهر النيل يلتقي مدير إدارة مرور الولاية

التقى المهندس/ سمير سعيد عبدالله وزير البني التحتية والتنمية العمرانية المكلف بولاية نهر النيل بمكتبة مدينة عطبرة العميد شرطة حقوقي / فيصل وقيع الله تاج الدين مدير ادارة مرور ولاية نهر النيل وبحث اللقاء القضايا ذات صله بالسلامة المرورية لشركاء الطريق بالولاية خاصة فيما يتعلق بالطرق الداخلية ومعالجتها ووضع علامات مرورية بجانب تحديد مسارات داخل طرق الولاية خاصة وان ولاية نهر النيل تعتبر من الولايات التى شهدت وجود كثافة عالية من المركبات الوافدة جراء الأحداث الاخيرة بالبلاد مما يتطلب وضع المعالجات المرورية الازمة لمنع التكدس والازدحام المروري بالولاية وللحد من وقوع الحوادث المرورية وتقديم خدمات مرورية متطورة تلبي حاجة المواطن وتوفير بيئة مرورية آمنة. وزير البني التحتية والتنمية العمرانية اشاد بالادوار الجليلة التي ظلت تضطلع بها ادارة مرور الولاية خاصة فيما يتعلق بالانتشار الواسع للافراد لتنظيم حركة سير المركبات والمشاة. المكتب الصحفي للشرطة

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