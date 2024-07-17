رئاسة قوات الشرطة تدعم شرطة ولاية القضارف باسطول مركبات

بلاشك أن وزارة الداخليّة ورئاسة قوات الشرطة سبقت كل أجهزة الدولة الرسمية في توفيق أوضاعها وإعادة التوازن وترتيب الصفوف ووضع خطة إطارية للعمل في ظروف الحرب ومن أعظم ما تم إنجازه تأمين بيانات الهوية السودانية فيما السجل المدنى والجوازات وعلى ضوء ذلك نجحت الشرطة فى إستعادة أنظمة تقديم الخدمة للمواطنين من معاملات السجل مدني- الجوازات- المرور- الادلة الجنائية وتفعيل العمل الجنائي في كافة الولايات وإستيعاب وتشغيل الوافدين من منسوبي الشرطة ويضاف لهذه الإنجازات فى هذه الظروف الاستثنائية الحرجة هي توفير إمداد متواصل لقوات الشرطة من مركبات وزي شرطي ومعينات عمل فني ولوجستي ولا يخفى مساندة الشرطة للقوات المسلحة فى المعارك التى تخوضها ضد مرتزقة ومليشيا الدعم السريع في مسارح القتال المختلفة عبر قوات الاحتياطي المركزي وقوات العمل الخاص والإرتكازات والاطوف الامنية المشتركة بولاية الخرطوم فضلا عن المشاركة في أتيام الخلايا الامنية بالولايات لرصد المتفلتين والمتسللين والخلايا النايمة والانشطة الهدامة والظواهر السالبة*

*تفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان السيد مدير عام قوات الشرطة وتمكينا لشرطة ولاية القضارف للقيام بدورها بكفاءة والإضطلاع بواجباتها ومهامها الأمنية على أكمل وجه قدم لهم دعما عبارة ان أسطول من المركبات ومعينات عمل أخرى .

المكتب الصحفي للشرطة