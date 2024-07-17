*ولاية الخرطوم تبدأ جمع وسحب وفحص الهياكل والمركبات بشوارع امدرمان تمهيدا لتسليمها لاصحابها*

إنفاذاً لموجهات قرار والي الخرطوم والخاص بحمع وترحيل الهياكل والمركبات من الشوارع الرئيسية بأمدرمان والتي تعرضت لنهب أجزاء مهمة منها وحرق بعضها حيث بدأت اللجنة المكلفة بذلك اعمالها برئاسة المدير التنفيذي لمحلية امدرمان الهادي عبدالسيد بجمع هياكل العربات من الشوارع الرئيسية بأمدرمان وحفظها في مواقع محددة من شرطة المرور عبر الدائرة الفنية

وأوضح المدير التنفيذي لمحلية أمدرمان بأن اللجنة أقرّت برنامج عمل للأعمال الميدانية وفق تنسيق محكم بين الجهات المعنية وسيتواصل العمل لفتح الشوارع لانسياب حركة المرور .

من جهته أوضح العقيد شرطة صلاح الخير أدم حمد عضو اللجنه ممثل شرطة مرور الولاية بان العمل يستهدف فتح كل الشوارع الرئيسية وسيتم إخضاع المركبات للفحص الفني ومن ثم الاتصال بأصحابها لاستلامها بالشراكة مع الادله الجنائية ومباحث سرقة السيارات وستتواصل الحملة حتى يتم جمع كل العربات والهياكل.

وتضم اللجنة في عضويتها شرطة الولاية وشرطة مرور محلية امدرمان وجهاز المخابرات العامة والاستخبارات العسكريه والادلة الجنائية ومباحث سرقة السيارات.

المصدر إعلام ولاية الخرطوم

الأربعاء ١٧ يوليو ٢٠٢٤م

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