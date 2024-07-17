الجيش ينفي خبر رفضه رسو حاملة طائرات إيرانية بالبحر الأحمر

الجيش السوداني - الناطق الرسمي نفت القوات المسلحة السودانية، صحة الخبر المتداول ببعض المواقع الإخبارية والوسائط، بشأن رفض القوات المسلحة رسو حاملة طائرات إيرانية بالبحر الأحمر.

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