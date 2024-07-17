البرهان يلتقي وفد اللجنة القومية للإستنفار والمقاومة الشعبية

البرهان

التقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم وفد اللجنة القومية للإستنفار والمقاومة الشعبية برئاسة اللواء ركن م بشير مكي الباهي.

وأوضح اللواء ركن م بشير رئيس اللجنة في تصريح صحفي أن اللقاء هدف للاستماع لموجهات السيد القائد العام للقوات المسلحة ونصائحه فيما يتعلق بدعم هذا الجهد الوطني مبيناً أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع لجان الإستنفار الولائية حتى تقوم بواجبها على أكمل وجه.

وقال أن اللجنة ستعمل ايضا على توفير السلاح للمستنفرين بالتعاون والتنسيق مع قيادة القوات المسلحة وأضاف أن هذا العمل يكتسب أهمية قصوى في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد وقال أن اللجنة ستعمل أيضا على تمكين المستنفرين واعدادهم الإعداد الجيد للعمل جنباً إلى جنب القوات المسلحة للقضاء على هذه المليشيا الإرهابية المتمردة .

وأضاف أن اللقاء أمن على ضرورة تشكيل لجان قومية تستوعب كل رؤساء اللجان السابقين بجانب تشكيل لجان إسناد للجان الإستنفار الولائية حتى يتم الاستفادة من الخبرات في دفع هذا العمل الوطني.

سونا