شاهد بالصورة.. الشاب الذي قام برفع تشيرت عليه صورة الشهيد عثمان مكاوي يرد بقوة على الفنان “حليم”: (أنت وقت جبان وبتكذب وخائف من أسيادك ما كان في داعي للتصرفات دي)

تواصلت ردود الأفعال الغاضبة على فنان الراب السوداني حليم تاج السر, بعد تصرف قام به خلال حفله الأخير بالإمارات.

وكان الفنان “حليم”, قد قام بخطف “تشيرت”, عليه صورة الشهيد عثمان مكاوي, من أحد الحاضرين ورميه على الأرض.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشر الشاب الذي قام برفع “التشيرت”, تدوينة عبر إحدى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورد الشاب على تبريرات الفنان “حليم”, الأخيرة والتي قال فيها أنه لم يرى صورة الشهيد على التشيرت بسبب قوة الإضاءة.

كما أكد في تبريراته أن الشاب الذي كان يحمل التشيرت لا يشبهنا, وهو ما أثار غضب الشاب وجعله يكتب تدوينة غاضبة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد قال الشاب في تدوينته التي هاجم فيها “حليم”: (أنت وقت جبان وبتكذب وخائف من أسيادك ما كان في داعي للتصرفات دي).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)