واصلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, اهتمامها بإبنة الفنانة الشهيرة حنان بلوبلو, وذلك بعد ظهورها الأول على السوشيال ميديا والذي حظيت باهتمام كبير وقتها. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد نشرت ذات الصفحات مقطع فيديو جديد لإبنة بلوبلو, والتي تم وصفها بالحسناء. وظهرت نجلة المطربة الشهيرة خلال المقطع خلال حفل بالفنان الكبير كمال ترباس بالعاصمة المصرية القاهرة التي تقيم فيها. https://www.facebook.com/reel/957200439495484 ورصدت العدسات المطربة حنان بلوبلو وإبنتها والفنان كمال ترباس في مكالمة عبر تقنية الفيديو مع الفنان الشهير محمد بشير, نجل المطربة حنان بلوبلو, الذي يقيم بإحدى الدول الأوروبية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد طمأن الفنان محمد بشير, والدته وشقيقته والفنان كمال ترباس, على صحته متمنين له العودة واللقاء بهم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. إبنة الفنانة حنان بلوبلو “الحسناء” تواصل خطف الأضواء بعد ظهورها في لقطة جماعية مع والدتها وشقيقها المطرب محمد بشير والفنان كمال ترباس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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