تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات عالية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتاة سودانية وصفها المتابعون بالحسناء وهي تستعرض جمالها وأناقتها. https://www.facebook.com/reel/1299282804814609 حيث قامت الحسناء خلال المقطع المتداول بالتفاعل مع أغنية (يا ود البلد), التي كانت تغني فيها إحدى المطربات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تتمايل وتستعرض جمالها على أنغام (يا ود البلد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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