البرهان يلتقي وفد منظمة السيسا

إلتقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان يوم الاربعاء بوفد منظمة السيسا برئاسة الأمينة التنفيذية للمنظمة السيدة زينب علي كوتوكو. ورحب البرهان بزيارة الوفد للسودان وأشاد بدور المنظمة في مساندة السودان مشيراً الى الأدوار المهمة للمنظمة في إستتباب الأمن والإستقرار في إفريقيا. من جانبها قالت الأمينة التنفيذية للسيسا في تصريح صحفي أن زيارة الوفد تأتي في إطار تضامن المنظمة مع السودان في مواجهة التحديات التي يواجهها مبينة أن المنظمة تدين وتستنكر الإنتهاكات الجسيمة التي تمارسها مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة ضد الدولة ومؤسساتها وكذلك الجرائم الإنسانية التي ترتكبها المليشيا ضد المدنيين. سونا

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