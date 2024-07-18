مستشفى كوستي أدانت شبكة أطباء السودان عمليتي الاغتيال التي نفذتها قوات الدعم السريع بحق الطبيبين محمد الحسن مسلم بمنزله في أم درمان وأنس عبد الله بمنطقة الهلبة بولاية النيل الأبيض. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر شبكة أطباء السودان: ندين عمليتي الاغتيال التي نفذتها قوات الدعم السريع بحق الطبيبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.