في أول تصريح له عقب أدائه القسم.. عضو مجلس السيادة صلاح الدين آدم: نجدد ثقتنا ووقوفنا خلف القوات المسلحة من أجل هزيمة “الأوباش”. الشرق للأخبار

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. صلاح الدين آدم: نجدد ثقتنا ووقوفنا خلف القوات المسلحة من أجل هزيمة “الأوباش” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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