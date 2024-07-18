مسلسل محمد رمضان السبب، توفيق عبد الحميد يكشف حقيقة أزمته الصحية

كشف الفنان توفيق عبد الحميد، عن حقيقة ما تردد بشأن تدهور حالته الصحية واعتزاله التمثيل لعدم قدرته على الحركة.وأوضح توفيق عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: “ما أثير هو من قبيل الشائعة والتى بدأت عندما فوجئت برقم غريب يطلبني ولقيت بنت لطيفة تبلغني إنهم شركة إنتاج كبيرة وبيعملوا مسلسل مع محمد رمضان في شهر أغسطس وعايزني معاهم قلت لهم أنا آسف أنا هاعتزل بسبب حالتي الصحية”.

وتابع: “البنت المكلفة من شركة الإنتاج سألتني عن ما إذا كان اعتذاري بسبب رجلي فقلت لها لأ دي مشكلة ظهري في العمود الفقري، وللأسف بعدها فوجئت أنها سربت شائعة تدهور حالتي الصحية”.

ولفتت: “كثير من الفنانين والأصدقاء والناقد الفني طارق الشناوي، اتصلوا بي للاطمئنان عليّ ولذلك نشرت على صفحتي في فيس بوك بأن خبر تدهور حالتي الصحية غير صحيح”.

واختتم: “شائعة تدهور حالتي الصحية أزعجت الكثير من أحبائي ولكني بخير وغير صحيح ما أثير وتردد بشأن معاناتي الصحية”.

بوابة فيتو