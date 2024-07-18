مناوي يشيد بالإدارات الأهلية

أشاد حاكم إقليم دارفور القائد مني أركو مناوي، بالدور المقدر و المجهودات التي تضطلع بها الإدارت الأهلية في رتق النسيج الإجتماعي و نبذ الخلافات القبلية والجهوية وبسط السلم والأمن المجتمعي. وإطلع سيادته لدى لقائه الاربعاء ببورتسودان وفد الإدارة الأهلية برئاسة الشرتاي التجاني ادم الطيب و الباشمهندس صالح عبدالله بحر ،على مجمل الأوضاع مشددا على أهمية تعزيز التعايش السلمي بين مكونات أبناء الإقليم وإعلاء قيمة الوطن ورفعة شأنه وحماية أراضيه. وأكد الشرتاي التجاني آدم الطيب دعمهم ومساندتهم للقوات المسلحة في معركتها ضد مليشيا الدعم السريع الإرهابية وجاهزية أبنائها للاستنفار حماية للارض والعرض. سونا

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