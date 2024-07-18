رسميا اللجنة الأولمبية السودانية تعلن عن قائمة بعثة باريس

علم السودان

أعلنت اللجنة الأولمبية السودانية برئاسة المهندس أحمد ابو القاسم هاشم اليوم الأربعاء رسميا قائمة للاعبين واللاعبات المشاركين في أولمبياد باريس المقامة في الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس ، وذكرت اللجنة أن حجم البعثة المشارك في دورة الألعاب الأولمبية تضم 4 لاعبين و3 مدربين بجانب اداري وممثل للمكتب الإعلامي للجنة الأولمبية .

من جانبه أوضح الأستاذ خالد عبد الله حمد رئيس بعثة السودان المشاركة في أولمبياد باريس أن البعثة تتشكل من ثلاثة اتحادات ، لاعبان للألعاب المائيه ( السباحه) ولاعب لكل من ألعاب القوى والتجديف.

وأشار حمد أن مشاركة السباحه تأتي عبر السباح زياد سليم في منافسات 200 م ظهر ، والسباحه رنا هاني في منافسات 100م حرة بجانب العداء يس أحمد عز الدين عبد الله في سباق الماراثون لألعاب القوى ، والمجدف عبد الله العربي في منافسات فردي رجال وزن ثقيل للتجديف.

مبينا أن قائمه المدربين المرافقين للبعثة تضم عابد حمور (السباحه) والتونسي شكري بن ميلاد ( التجديف) وعزاز موسى (العاب قوي ) بالإضافة لنزار حمدان (إداري ) وادريس عبد الجليل ( اعلامي ).