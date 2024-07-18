مسيرة الحياة لا تتوقف.. الموت ينهش نهشته ويمضي معه الذين إنتهت آجالهم في الحياة.. ومن بين فرثٍ ودم تسقي أقدار الله شجرة الحياة.. تُورق من جديد.. وهكذا هي دورة الحياة.. في منطقة ود الحوري بولاية القضارف رسمت مجموعة محجوب أولاد الفرح علي وجوه هدّها التعب.. وأعياها طول الطريق ووعثاء السفر.. علي مسافة 80 فدان من أرض القضارف المعطاءة بسط أولاد محجوب أياديهم بيضاء وأستقبلوا النازحين من جحيم الحرب.. تكامل الجهد الحكومي وعون المنظمات الطوعية مع مبادرة محجوب أولاد التي أحيت مساحة ال80 فدان بالأمل والعمل.. سكنت النفوس من بعد تعب.. وهامت الأرواح تبحث عن نصفها الآخر فكانت مبادرة عقد أول فرح زواج داخل منطقة الاستقبال بود الحوري.. إنها إرادة الحياة أن تمضي رغم جراح الحرب.. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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