البيت الأبيض يعلن: بايدن مصاب بكوفيد19

بايدن عُزل في منزله بديلاور ويتلقى لقاح كوفيد

أعلن البيت الأبيض إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بكوفيد-19 خلال رحلة له إلى لاس فيغاس في إطار حملته الانتخابية يوم الأربعاء.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان إن بايدن سينتقل إلى منزله في ديلاوير “حيث سيعزل نفسه ويواصل تأدية واجباته بالكامل خلال هذه الفترة”.

ووفق طبيب بايدن فإن الرئيس يعاني من “أعراض خفيفة”، وأن “بايدن تلقى لقاح كوفيد والجرعة المعززة”.

وحسبما ذكر البيت الأبيض في بيان: “سيقدم البيت الأبيض تحديثات منتظمة حول وضع الرئيس بينما يواصل القيام بواجباته كاملة أثناء وجوده في عزلة”.

ونقلت “رويترز” عن طبيب الرئيس الأمريكي قوله: “عانى الرئيس الأمريكي من أعراض منها سيلان الأنف والسعال مع شعور عام بالتعب”.

وأكدت “رويترز” أن الرئيس الأمريكي لن يلقي خطابا في لاس فيغاس بعد إصابته بكوفيد-19.

وكان بايدن قد قال يوم الأربعاء إنه سيعيد تقييم ما إذا كان سيبقى في السباق الرئاسي ويفكر في الانسحاب “إذا أخبره الطبيب بشكل مباشر أنه يعاني حالة طبية تجعل ذلك ضروريا”.

وفي مقابلة مع قناة “بي إي تي” نشرت الأربعاء، قال بايدن عند سؤاله عن إمكانية إعادة تقييم موقفه: “إذا ظهرت لي حالة طبية ما، أو جاء لي الأطباء وقالوا إنك تعاني هذه أو تلك المشكلة”.

وكتب طبيب البيت الأبيض كيفن أوكونور بعد الفحص الطبي للرئيس في فبراير، أن بايدن “رجل يتمتع بصحة جيدة ونشط وقوي، ويظل لائقا لتنفيذ واجبات الرئاسة بنجاح”.

وفي المقابلة، اعترف الرئيس الأمريكي أنه “ارتكب خطأ فادحا في المناظرة برمتها”، في إشارة إلى مناظرته أمام منافسه بانتخابات الرئاسة دونالد ترامب قبل نحو أسبوعين، التي وصف أداؤه خلالها بالكارثي.

وأكد الرئيس الأمريكي للمرة الأولى أنه كان يتوقع نقل الرئاسة إلى شخص آخر، لكنه قرر الترشح لأنه يعتقد أن “حكمته وخبرته ستساعد في معالجة الانقسامات في البلاد”.

وأوضح: “ربما تتذكرون، قلت إنني سأكون مرشحا انتقاليا، واعتقدت أنني سأتمكن من المضي قدما في هذا ونقله إلى شخص آخر. لكنني لم أتوقع أن تصبح الأمور بهذا القدر من الانقسام”.

واختتم قائلا: “بصراحة تامة، أعتقد أن الشيء الوحيد الذي يجلبه العمر هو القليل من الحكمة”.

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