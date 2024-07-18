الحكومة تكشف تجنيدالمليشيا لأكثر من ٦الاف طفلا

كشفت الحكومة أن مليشيا الدعم السريع جندت أكثر من ٦ آلاف طفلا في صفوفها وقامت بممارسة الاغتصاب والحمل والزواج القسري لأكثر من ٢١٧ فتاة وإمرأة.

وأكد وزير الثقافة والإعلام الدكتور جرهام عبد القادر في تصريح صحفي بالمنبر الإعلامي للوزارة اليوم، بأن النائب العام لجمهورية السودان عدد بالأرقام خلال مشاركته في اعمال الدورة ٥٦ لمجلس حقوق الانسان بجنيف انتهاكات المليشيا المتمردة التي ترقى إلى مستوى جرائم الابادة الجماعية وابرزها قتل ٥ آلاف مواطنا و٨ آلاف آخرين من قبيلة المساليت بغرب دارفور الى جانب مجزرة ود النورة التي راح ضحيتها ٢٢٧قتيلا و١٥٠ جريحا وقتل ٢١ مواطنا وجرح ١٥ بقرية الشيخ السماني بولاية الجزيرة.

وقال جرهام إن النائب العام أكد لمجلس حقوق الانسان قدرة ونزاهة أجهزة العدالة الوطنية في السودان للوصول إلى تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب، مع إمكانية العمل بمبدأ التكاملية مع مجلس حقوق الانسان والمجتمع الدولي في المجالات التي تحقق إنفاذ القانون والعدالة مطالبا المجتمع الدولي بالمساعدة اللازمة لإنشاء صندوق دولي للتعويض وجبر الضرروطالب دول الجوار بالعمل على تقديم المساعدة اللازمة إلى الضحايا والشهود وإعادة المنهوبات.

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