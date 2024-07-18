ردت الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, على سيدة هاجمتها وسخرت من أغانيها التي أعلنت من خلالها وقوفها مع الجيش في حربه ضد قوات الدعم السريع.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فإن السيدة التي تنتمي لحزب الحرية والتغيير, كانت قد سخرت من ندى القلعة, وأعتبرت أغانيها إشعال للحرب وتدعو فيها للقتال.
كما أشادت السيدة بالمطربة الأبنوسية فدوى, وأعتبرتها فنانة السلام مستدلة بإشادة الفريق ياسر العطا, بها وتجاهل القلعة, رغم أنها تغنت للجيش.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فإن حديث السيدة “القحاتية”, قد أغضب سيدة الغناء السوداني, وجعلها تخرج في مقطع ترد عليها.
وطالبت القلعة في حديثها حزب “قحت” الذي تنتمي إليه السيدة بالسيطرة على نسائهم قائلة: (عليكم الله يا قحاتة نسوانكم الخمس ضكر ديل شوفوا ليهن خلال يسرحن بيهو).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة ندى القلعة ترد على سيدة “قحاتية” سخرت من غنائها للجيش: (عليكم الله يا قحاتة نسوانكم الخمس ضكر ديل شوفوا ليهن خلال يسرحن بيهو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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