أصدر مدير شؤون دائرة الأجانب بولاية الخرطوم العقيد شرطة نزار خليل، تحذيراً لكل من يأوي أجنبياً أو يستأجر له منزلاً أو يستخدمه بالعمل في المنزل أو بالمصنع أو المتجر أو أي نشاط بدون أن يقنن وضعه الهجري وبدون علم شرطة الجوازات والهجرة دائرة شؤون الأجانب، سيُعَرِّض نَفسهُ للمُساءلة القانونية – وفقاً لما أورده إعلام ولاية الخرطوم، اليوم الخميس. صحيفة السوداني

كانت هذه تفاصيل خبر دائرة الأجانب بولاية الخرطوم تُحذِّر من إيواء واستخدام الأجانب دُون علم شرطة الجوازات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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