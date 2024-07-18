أثارت التصريحات التي أطلقها عمران عبد الله حسن, مستشار قائد قوات الدعم السريع, مؤخراً غضب جنود القائد الميداني للدعم السريع “جلحة”.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن عمران, كان قد أكد في مقابلة تلفزيونية أن “جلحة”, ليس قائد ميداني, بل مجرد جندي, في صفوف الدعم السريع.
أحد أعوان جلحة خرج في مقطع فيديو رد من خلاله على مستشار حميدتي, ووصف قائده “جلحة” بالجنرال والمشير.
وقال رداً على تصريحات عمران, بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (من أنت حتى تقول أن الجنرال المشير جلحة مجرد جندي وزول بهددنا مافي).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الحرب تشتعل داخل الدعم السريع.. قوات “جلحة” ترد بقوة على مستشار حميدتي وتتوعد: (من أنت حتى تقول أن الجنرال المشير جلحة مجرد جندي ونحنا زول بهددنا مافي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.