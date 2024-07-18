المتمرد عبدالرحيم دقلو يصل جوبا علي متن طائرة أثيوبية خاصة برفقة رئيس هيئة الأركان الأثيوبية الجنرال برهانو الذي توثقت علاقته بالمليشي دقلو الثاني الذي تحرسه في حله وترحاله في أديس قوة خاصة بتوجيهات من رئيس الأركان الاثيوبي..

دقلو الثاني نزل علي عجل من الطائرة الأثيوبية التي حطت في مطار جوبا يوم أمس وأرتدي المليشي دقلو قناعاً لإخفاء وجهه..

انتقل وفد دقلو علي متن13 عربة لمقابلة الرئيس سلفاكير في منزله بجوبا حيث تم اللقاء الذي كان إمتداداً للقاء سابق بأدبس ابابا بحث ملف ماتسميه مليشيا التمرد بمستحقاتها من البترول والتي تبلغ ملايين الدولارات علي حد زعمها وترأس وفد جوبا في اللقاء السابق مستسار سلفا توت قلواك..

وكان لافتاً حضور بول ميل المستشار الخاص للرئيس سلفاكير الذي فضّل استقبال وفد مليشيا التمرد بمنزله بجوبا..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد