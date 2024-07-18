ليلى علوي تحقق إيرادات قوية بفيلمها الجديد جوازة توكسيك

يعرض في الوقت الحالي فيلم جوازة توكسيك، للفنانة ليلى علوى بدور العرض السينمائي، والذي انطلق عرضه منذ أيام.

وحقق فيلم جوازة توكسيك إيرادات أكثر من 244ألف جنيه في أحدث ليالي عرضه شباك التذاكر ليحتل المركز الرابع.

ويشارك في بطولة في فيلم جوازة توكسيك، كل من محمد أنور، تامر هجرس، ملك قورة، هيدي كرم، الراقصة جوهرة، وتأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

وتدور قصة فيلم جوازة توكسيك حول كريم وفريدة اللذان يريدان الزواج. تتصادم العوالم ببعضها عند التقاء العائلتين. عائلة كريم محافظة ووالداه لا يوافقان على خلفية فريدة الليبرالية المتحررة، فيلجأن إلى سلسلة من الحيل والمقالب المضحكة لإيقاف الزفاف.

وسجل الفيلم إيرادات قوية وصلت إلى 4 مليون و203 ألف و538جنيها.

بوابة فيتو