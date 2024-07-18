مقتل (1411) مدنياً جرّاء القصف المدفعي العشوائي لمليشيا الدعم السريع منذ بداية الحرب

الدعم السريع

كشف مرصد مشاد لحقوق الإنسان، عن إحصائية جديدة لأعداد ضحايا القصف المدفعي العشوائي على المدنيين في السودان، إذ بلغت حصيلة الضحايا إجمالاً منذ اندلاع الحرب في أبريل العام الماضي، نحو (4907)، منهم حوالي (1411) شخصاً لقوا حتفهم، بينهم نحو (97) طفلاً و(16) سيدة حامل، فيما تعرض أكثر من (3496) مدنياً لإصابات متفاوتة بترت على إثرها أطراف (794) شخصاً.

وأوضح مرصد مشاد أنّ القصف المدفعي العشوائي للدعم السريع قد خلف خسائر فادحة في الأعيان المدنية، وذلك بتدمير أعداد كبيرة للمنشآت الخدمية ومنازل المواطنين في الولايات المختلفة.

وأعرب عن أسفه البالغ حيال استمرار تلك القوات في استهداف واستباحة المناطق والمدن بغرض القتل والتهجير القسري للمدنيين وتشريدهم من منازلهم، وممارسة أعمال النهب والسرقة والتخريب للبنى التحتية.

وطالب المجتمع الدولي والفاعلين في مجال حقوق الإنسان، بمناهضة انتهاكات الدعم السريع ضد المدنيين وإصدار إدانة صريحة تجاه تلك الجرائم الشنيعة والتي لم تُـراعِ فيها المواثيق والأعراف الدولية للحرب بعدم التعرُّض للمدنيين، وكما يحث الهيئات الحقوقية والمؤسسات العدلية الدولية بمواصلة جهودهم في ملاحقة الدعم السريع قضائياً وصولاً لمحاسبة قادتهم وأعوانهم وفرض عقوبات رادعة عليهم.

صحيفة السوداني