الجيش يتصدي لهجوم جديد للمليشيا على سنار

تصدى الجيش السوداني، والمستنفرين والمجاهدين، لهجوم من ثلاث محاور شنته قوات الدعم السريع المتمردة، في محور سنار من ناحية كبري مارينو.

وقالت مصادر عسكرية إن الجيش تمكن من تدمير القوة المهاجمة وتراجع ما تبقى منها.

وقال تجمع شباب سنار إن مشارف منطقة مايرنو شهدت اليوم اشتباكات بين الجيش والمليشيات كبد فيها الجيش المليشيات خسائر في الأرواح والعتاد وانسحبوا، الآن الوضع مستقر. اليوم التالي

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