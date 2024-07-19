وزير الداخلية المكلف يترأس وفد السودان المشارك فى مؤتمر الهجرة غير الشرعية بدولة ليبيا

وزارة الداخلية السودانية شارك السيد وزير الداخلية المكلف اللواء شرطة(م) خليل باشا سايرين مترأسا وفد السودان إلى دولة ليبيا يرافقه من ضمن الوفد السيد اللواء شرطة ياسر محمد عثمان ممثل الإدارة العامة للمباحث الجنائية للمشاركة فى فعاليات منتدى الهجرة عبر المتوسط والمؤتمر الوزاري المعني بقضايا الهجره غير الشرعيه وأمن الحدود. وكان في إستقباله لدى وصوله الأراضي الليبية السيد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسى ووكيل وزارة الداخليه والسفير السوداني الفريق مهندس دكتور إبراهيم محمد والمستشار نصرالدين محمد والملحق العسكري عميد ركن موسي عبدالله والمستشار محمد أحمد. وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) أن المنتدى يهدف لوضع واعتماد رؤية مشتركة وتنسيق الجهود ببلورة إستراتيجية واضحة تعنى بملف الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع الدول الأوربية والأفريقية ويركز المنتدى فى أعماله على مواجهة التحديات والفرص المتاحة المرتبطة بظاهرة الهجرة غير الشرعيةعبر البحر الأبيض المتوسط ويناقش المؤتمر عوامل وأسباب الهجرة الغير شرعية مثل الفقر والنزاعات وإنعدام الأمن والإستقرار بجانب الأبعاد الإنسانية وتسليط الضوء على معاناة المهاجرين والمخاطر التى يواجهونها وضمان حقوقهم الإنسانية بجانب إعتماد سياسات الدول المعنية وتنسيق الجهود الدولية والإقليمية لمواجهتها مع إستعراض البرامج والمبادرات التى تؤدى إلى تحسين الأوضاع فى بلدان المنشأ والعبور وبحث سبل إندماج المهاجرين فى المجتمعات المستقبلية والمستضيفة وتعزيز سبل التعايش السلمى جدير ذكره انه شاركت فى المنتدى إلى جانب السودان دول إيطاليا_ ومالطا_ النيجر _تشاد _اسبانيا _اليونان التشيك _الجزائر _تونس _هولندا _إضافة إلى جامعة الدول العربية والإتحاد الأفريقى والإتحاد الاوربى. المكتب الصحفي للشرطة

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