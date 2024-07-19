إلغاء 37 مشروعاً إستثمارياً بمحلية مروي

أصدر وزير الاستثمار والصناعة المكلف بالولاية الشمالية المهندس عمر علي صالح قرارا تم بموجبه إلغاء تراخيص وميزات وتسهيلات وتقليص مساحات لعدد(37) مشروعا إستثماريا صناعيا وخدميا بمحلية مروي مع رد منفعة الأرض المخصصة لحكومة السودان. ويستأنف القرار لدى والي الولاية الشمالية خلال شهر من تأريخ إعلانه ويكون الاستئناف بمباني وزارة الإستثمار والصناعة ويكون مسؤولا من تنفيذ القرار مساعد المسجل العام للأراضي ورئيس الادارة القانونية ومدير الإدارة العامة للأراضي ومدير الإدارة العامة للمساحة ومدير الإدارة العامة للأراضي والتراخيص بوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية ومدير الإدارة العامة للاستثمار بوزارة الاستثمار والصناعة بالولاية الشمالية. سونا

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