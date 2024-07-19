هل يمكن أن تُعيد هذه الخطوات توازن الجنيه السوداني خلال أسبوع واحد فقط؟! الغاء تداول فئة الألف جنيه.. تغيير الإدارة الحالية لبنك الخرطوم واتخاذ إجراءات صارمة لمراقبة الحسابات النشطة لتجار العملة من عملاء البنك.. الغاء الإجراءات السابقة لصادر الذهب لمدة ثلاثة أشهر علي أن يتولي البنك المركزي شراء وتصدير الذهب مباشرةً من خلال مراكز أبو حمد والعبيدية والبحر الأحمر. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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