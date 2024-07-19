فاجأ البرهان الشعب السوداني بمهاتفته لمحمد بن زايد رئيس دولة الإمارات

فاجأ البرهان الشعب السوداني بمهاتفته مساء الخميس لمحمد بن زايد رئيس دولة الإمارات .. اللافت في الخبر أنه حتي لحظة كتابة هذه السطور لم يتم نشر خبر المهاتفةولم تتم الإشارة إليه في أي موقع إعلامي رسمي للدولة السودانية بينما تم نشر الخبر بكثافة في كل وسائل ووسائط الإعلام الرسمي لدولة الإمارات..

هذا من حيث الشكل..

أما من حيث الموضوع فهنالك أكثر من تحليل وتعليل وتخمين يقفز إلي واجهة حديث مابعد المكالمة الهاتفية.. هل هي أولي ثمرات زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي إلي السودان مؤخراً.. أم أن الإتصال وتسريبه يهدف إلي فرملة عجلات وأجنحة طائرة برهان التي ستقلع إلي روسيا خلال الأيام القادمة؟

من جانب آخر هنالك من يري أن البرهان تواصل مع محمد بن زايد من موقع قوة لأن الجيش السودان أفشل المخطط الإماراتي للانقلاب علي السلطة الشرعية في السودان وأن البرهان قرر مواجهة الكفيل بالأدلة الدامغة علي مساندته للتمرد المليشي علي السودان..

دعونا ننتظر.. من بركات يوم الجمعة أنه يكون يوماً مناسباً لنقل أدق أسرار مهاتفات غرف السياسة المغلقة.. والمسافة بين بورتسودان وأبوظبي ليست بعيدة..

وغداً جمعة.. وغداً لناظره قريب..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد