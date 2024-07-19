غرق طالب أثناء استحمامه في النيل هرباً من الحر

لقى طالب مصرعه غرقاً في نهر النيل بدائرة مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، قالت التحقيقات أنه نزل للاستحمام في النهر هرباً من الحر وغرق لعدم إجادته السباحة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ساقلتة، بورود بلاغ بغرق شخص في نهر النيل بدائرة المركز، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد محمود طه رئيس مباحث المديرية، وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري، وتبين من المعاينة غرق المدعو أحمد محمد «18 سنة – طالب» ويقيم بدائرة المركز، وبمناظرته تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بـه، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي ساقلتة المركزي، وقال والده «55 سنة – مزارع»، أنه أثناء قيام نجله المذكور بالإستحمام في نهر النيل بذات الناحية هرباً من الحر جرفه التيار وغرق لعدم إجادته السباحة، ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك، ونفي الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصري اليوم