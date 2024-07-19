محمد هنيدي يحتفل بخطوبة ابنته – صورة

احتفل الممثل الكوميدي المصري، محمد هنيدي بخطوبة ابنته فريدة في حفل عائلي بسيط، اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء.

وتفاجأ الجمهور بوصول ابنة هنيدي لعمر الشباب، وانتشرت صور الخطوبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان من ضمن اللقطات صورة لفريدة مع العريس ويتوسطهما هنيدي، وصور أخرى ظهرت فيها بخاتم الخطوبة مع عريسها.

يذكر أن علاقة الفنان محمد هنيدي بأولاده فريدة وفاطمة وأحمد قوية للغاية، وتحدث عنهم في الكثير من اللقاءات التلفزيونية، ووصف طريقته معهم بأنه الأب الحازم الضاحك، فأكد أنه يعاملهم كأصدقاء، ويسمح لهم الحديث بحرية، لكنه لا يتهاون في المواقف التي تحتاج إلى الحزم.

وينتظر هنيدى خلال الفترة المقبلة عرض فيلمه «الجواهرجي» مع النجمة منى زكي، ويشارك في البطولة لبلبة، وأحمد صلاح السعدني وتارا عماد، وباسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.

صحيفة الخليج