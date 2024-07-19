الهلال يودع سيكافا

ودع نادي الهلال السوداني بطولة شرق ووسط إفريقيا “سيكافا” بعد خسارته أمام الجيش الرواندي في الدور نصف النهائي بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة في زمنها الرسمي بالتعادل السلبي. وذلك عصر الجمعة 19 يوليو. الخرطوم – أخبار الخليج 365

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