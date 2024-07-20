في خطاب للأمين العام للأمم المتحدة.. حميدتي يطالب بـ بتعليق عضوية السودان في الأمم المتحدة

حميدتي - أرشيفية في خطاب للأمين العام للأمم المتحدة.. حميدتي يطالب بـ تبني مجلس الأمن الدولي قراراً بتعليق عضوية السودان في الأمم المتحدة لعدم وجود حكومة في السودان بعد انقلاب 25 أكتوبر – طالب مجلس الأمن بحظر الطيران في المناطق التي لا تشهد قتال – تبني قرار بتجريم حرمان المدنيين من الحصول على الوثائق الثبوتية بسبب النوع والانتماء القبلي. الجزيرة – السودان

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