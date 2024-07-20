ترتيبات لعقد إمتحان المجلس الفرعي للمهن الطبيةبشمال كردفان

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اطّلع د. حامد ضوالبيت، المدير العام بالإنابة لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية، على آخر الترتيبات لانطلاق امتحان المجلس الفرعي للمهن الطبية والصحية بولاية شمال كردفان، والذي سيُجرى يوم السبت ، 20 يوليو 2024، في قاعة التأمين الصحي. جاء ذلك خلال لقائه بالأستاذة يسرا مصدق، سكرتير المجلس بالولاية، التي أوضحت أن الامتحان يستهدف 45 طالبًا وطالبة لممارسة المهنة في مختلف التخصصات الطبية والصحية، تحت إشراف رئيس المجلس القومي للمهن الطبية والصحية، د. زكي محمد البشير، الذي أكد أن الامتحان سيُعقد في توقيت موحد في جميع ولايات السودان وبعض المراكز خارج السودان بالتنسيق مع عدة دول.
أكد د. حامد ضوالبيت أن اجتياز الامتحان يؤهل للحصول على الرخصة المهنية لممارسة العمل الصحي في مختلف التخصصات الطبية والصحية، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل على دعم وزارة الصحة بالكوادر المؤهلة للعمل في القطاعين العام والخاص.
سونا
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