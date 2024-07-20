بنك الخرطوم: هذه الإعلانات تصدر عن وسطاء (سماسرة) لا علاقة لهم ببنك الخرطوم!

بيان تحذيري هام من بنك الخرطوم

بالإشارة الي الإعلانات المتداولة ببعض مواقع التواصل الإجتماعي وإدعاء بعض الأشخاص أنهم موظفون لدى بنك الخرطوم وأنهم يقومون بالإعلان عن تسهيل إجراءات تنشيط خدمة (بنكك) دون القيام بإجراءات التحقق عن العميل المعتمدة لدى البنك، بهذا تنوه إدارة البنك وتعلن للكافة الأتي:

١- أن هذه الإعلانات تصدر عن وسطاء (سماسرة) لا علاقة لهم ببنك الخرطوم وينفي بنك الخرطوم علاقتهم بهؤلاء الأشخاص.

٢- إجراءات تنشيط حسابات بنكك تتم عبر قنوات البنك الرسمية والمعلن عنها بصفحات بنك الخرطوم الرسمية بوسائط التواصل المختلفة ( بزيارة أقرب فرع أو التواصل والإتصال عبر مركز الإتصال “مباشر”) فق الإجراءات المتبعة وتتم مجانا دون فرض أي رسوم على الإجراء.

٣- قيام البنك بتقييد وفتح دعاوي جنائية ضد هؤلاء الوسطاء طرف نيابة جرائم المعلوماتية تحت م/ 11 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية 2018 بجريمة انتحال صفة الغير وكذلك تحت م/ 25 من ذات القانون بجريمة إشانة سمعة البنك .

٤-نحذر هؤلاء الوسطاء (السماسرة) من التمادي في تلك الجرائم، لا سيما وأن البنك لن يتهاون في القبض عليهم عبر كافة الوسائل القانونية بواسطة النيابة المختصة.

عليه، يعتبر هذا تحذير للكافة بعدم التعامل مع هؤلاء الوسطاء المحتالين تفاديا للإجراءات القانونية، وسوف يواصل البنك في إتخاذ الإجراءات القانونية لمحاربة هذا السلوك لحماية حقوقه وحقوق عملاءه.

وشكرا

إدارة الإعلام

بنك الخرطوم