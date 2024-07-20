عثمان ميرغني: البرهان يقود سفينة بلا بوصلة

قال الكاتب الصحفي عثمان ميرغني بأنه لا تزال المشكلة الأساسية أن غياب الحكومة وهياكل الدولة يجعل البرهان يقود سفينة بلا بوصلة. وأن ما بعد الاتصال هو إعلان رئيس وزراء وتشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية. الجزيرة – السودان

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