وزير الصحة: اجازة مسار الطبيب و مواصلة استيعاب أطباء الامتياز من اكبر الانجازات

د. هيثم وزير الصحة المكلف

إجتمع امس بقاعة التأمين الصحي بولاية نهر النيل، عطبرة وزير الصحة الاتحادي المكلف د.هيثم محمد إبراهيم، بالادارة العامة لتنمية الموارد البشرية الصحية بغرض المراجعة ومتابعة الاداء للنصف سنة الماضية، فضلا عن الوقوف على توصيات ملتقى إدارات تنمية الموارد البشرية الصحية بالولايات والذي جاء تحت شعار: “موارد بشرية صحية فاعلة لتقديم خدمة متميزة”

ولفت الوزير ان الإجتماع يهدف إلى رفع مقدرات إدارات تنمية الموارد البشرية الصحية بالولايات لمقابلة تحديات القوى البشرية الصحية بهذه الولايات، فضلا عن معرفة قضايا وتحديات فترة إلامتياز التدريبية وتطبيق مسار الطبيب لمعالجة إشكالات هذه الفترة، وحاكمية وزارة الصحة علي التدريب خاصة أثناء الخدمة ودعم الادرات المعنية بالأمر بالولايات ليكون التدريب وفق معايير معتمدة وبمناهج محدثة ومدربين مهرة.

بجانب تقوية التنسيق بين شركاء الموارد البشرية الصحية والادارات ذات الصلة لتوحيد الجهود والخروج بأولويات، جامعة العلوم الصحية ودورها في إنتاج الكوادر الصحية بما في ذلك انتاج الكوادر المجتمعية لسد النقص والحوجة ووذلك وفق معايير الجودة لانتاج هذه الكوادر و المحور الاخير تقوية نظام معلومات الموارد البشرية الصحية.

وثمن الوزير الجهود المبذولة من قبل الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية و ادارة تقنية المعلومات في تحسين جودة الخدمات المقدمة والعمل الاستراتيجي لمعالجة تحديات القوي العاملة الصحية وبالمساعي لتحسين ومعالجة فترة الإمتياز التدريبية، كما جدد التزام الوزارة بدعم قضايا الموارد البشرية الصحية والاستراتيجيات للحلول وتبني توضيات ملتقى الموارد البشرية الصحية.

كما عكس الاجتماع التنسيق والعمل المشترك مع الادارة العامة للرعاية الصحية الاساسية لخدمات اهداف التوسع وزيادة التغطية بخدمات الرعاية الصحية الاساسية، إضافة إلى عرض الانظمة الالكترونية لادارة تنمية الموارد البشرية الصحية وذلك لحوسبة الخدمات المقدمة من الادارة في مسعى لتسهيل تقديم هذه الخدمات والوصول اليها، حيث ساعدت هذه الانظمة في عملية توزيع أطباء الإمتياز، وإعتماد فترة الامتياز للأطباء الذين أكملَو فترة تدريب الإمتياز والتقديم لخدمات إدارة البعثات.

وشدد الوزير على أهمية تخفيف العبء عن كاهل العاملين الصحيين وخلق قاعدة بيانات ومرجعية لهذه الإجراءات لمزيد من التطوير وتحسين هذه الخدمات.

من جهتها أشادت مدير الادارة العامة للموارد البشرية ،دكتورة أمل عبده ، بالعاملين الصحيين والذين يعملون في ظروف بالغة التعقيد ويقدمون أفضل ما لديهم خاصة اولئك في الولايات المتأثرة بالحرب بما في ذلك كوادر ادرات تنمية الموارد البشرية الصحية بهذه الولايات مشددة على دعمهم بكل الإمكانيات المتاحة.

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