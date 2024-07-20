الصورامي خالد سعد قال الناطق باسم الجيش السوداني الأسبق، الصوارمي خالد سعد، إن انهيار البلاد بدأ عقب انفصال دولة جنوب السودان، بإجبارهم لها تسمية نفسها “جنوب” لتصبح دولتنا “شمال”.

وأضاف الصوارمي في تغريدة على منصة “X”، “كنت وقتها أقول يجب أن نتخلص من كلمة “سودان” التي أصبحت اسماً لدولتين، فلا بد من الرجوع إلى الاسم الأصلي “كوش”.

كانت هذه تفاصيل خبر الصوارمي : يجب أن نتخلص من كلمة “سودان” التي أصبحت اسماً لدولتين، فلا بد من الرجوع إلى الاسم الأصلي “كوش” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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