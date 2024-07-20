بث ناشطون مقطع فيديو قالوا إنه لمجلس عزاء القائد الميداني بقوات الدعم السريع عبد الرحمن “البيشي” بعد مقتله في وسط السودان إثر غارة جوية. وقالت مصادر للجزيرة بمقتل أحد قادات الدعم السريع في وسط السودان عبد الرحمن البيشي إثر غارة جوية. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل “البيشي” أحد قادة الدعم السريع في وسط السودان – شاهد فيديو العزاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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