وزير الداخلية السلطات الليبية وعدت بتسهيل تاشيرات دخول السودانيين

قال وزير الداخلية اللواء خليل باشا سايرين إن السلطات الليبية وعدت بتسهيل أمر التأشيرة للسودانيين الى ليبيا مما يقلل من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وقال في تنوير صحفي عقب مشاركته في منتدى الهجرة عبر المتوسط بدولة ليبيا ١٧،١٨ يوليو ٢٠٢٤م، انه نقل لنظيره الليبي معاناة السودانيين في الحصول على التأشيرة باعتبارها واحدة من عوامل الحد من الهجرة غير الشرعية. وأكد أنه تم التأمين على تبادل الخبرات بين الأجهزة الشرطية في البلدين وتجديد الاتفاقيات بينهما. واشاد بالجهود الليبية واستقبالهم للسودانيين واستثنائهم من العودة الطوعية وتوفير التعليم وفرص العمل والخدمات لهم.

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