وفاة ضحية حادث نجل أحمد رزق وأسرته: «الفنان لم يعالجه»

توفى علاء عماد كمال، عامل الدليفري، اليوم الجمعة، ضحية حادث دهس نجل الفنان أحمد رزق، نتيجة السير عكس الاتجاه بدراجته البخارية، في 28 مايو الماضي، وفق عائلته التي أفادت بأن النيابة العامة صرحت بدفن الجثمان.

جنازة الشاب الضحية، مقرر تشييعها من مسقط رأسه في كرداسة، ويعزو التقرير الطبي وفاة «علاء» إلى الإصابات التي لحقت به في الرأس.

كان الفنان أحمد رزق أعلن عقب إخلاء سبيل ابنه بقرار من النيابة بكفالة 5 آلاف جنيه، عن تكفله بعلاج ضحية الحادث، وهو ما نفت أسرته وقالت إنهم كانوا يعالجون الابن في مستشفى حكومي حتى لفظ أنفاسه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من المستشفى المركزي باستقبال طالب بالغ من العمر 15 عامًا وصديقه وعامل توصيل مصابين بكسور وكدمات متفرقة بادعاء حادث تصادم على الطريق.

البداية كانت بانتقال أجهزة الأمن في الجيزة إلى موقع الحادث، حيث تبين اصطدام عمر نجل الفنان أحمد رزق، أثناء تواجده على دراجة نارية وبرفقته صديقه بدراجة أخرى خاصة بدليفري وإصابتهم جميعًا بإصابات متفرقة جراء الحادث، وتبين من التحريات أن الثلاثة مصابون بكسور وسحجات وأصيب عامل الدليفري بكسور بالجمجمة وحالته الصحية متدهورة.

المصري اليوم