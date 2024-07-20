بثروة 495 مليار دولار.. تعرف على أغنى 10 نساء في العالم

أظهر مؤشر بلومبيرج للمليارديرات أن هناك 10 نساء في العالم تصل ثروتهن إلى نحو 494.8 مليار دولار بعد نجاحهن في عملهن بمختلف القطاعات مثل الاستثمارات المالية والتعدين والأزياء والتجارة الإلكترونية والصحة والصناعات الغذائية ومستحضرات التجميل وغيرها.

وتشير الأرقام إلى أن عدد المليارديرات خلال العام اجاري 2024 وصل إلى نحو 369 سيدة من أصل 2781 مليارديراً بنسبة 13.3% من إجمالي العدد، ارتفاعاً من 337 مليارديرة في عام 2023، عندما شكلت النساء 12.8% من القائمة وفق ما ذكرت مجلة فوربس مؤخراً.

وسلّط تقرير بموقع الجزيرة نت الضوء على أغنى 10 نساء في العالم حتى تاريخ 14 يوليو 2024 وفق قائمة بلومبيرغ للمليارديرات:

1- الفرنسية فرانسواز بيتنكورت مايرز وعائلتها.. وصافي الثروة: 92.3 مليار دولار ومصدرها شركة لوريال

وتربعت فراسنواز البالغة من العمر 70 عاماً على عرش أغنى نساء العالم للعام الرابع على التوالي، وهي حفيدة مؤسس شركة لوريال العالمية، وترتبط غالبية ثروتها بحصتها البالغة 35% تقريباً في مجموعة مستحضرات التجميل العملاقة لوريال، والتي تبلغ إيراداتها 45 مليار دولار، وتملك علامات تجارية شهيرة مثل “مايبيلين” (Maybelline) و”لانكوم” (Lancôme).

وظهرت بيتنكورت مايرز لأول مرة في قائمة أغنى نساء العالم في عام 2018 بثروة صافية قدرها 42.2 مليار دولار، بعد أن ورثت والدتها ليليان بيتنكورت التي توفيت عام 2017، وتضاعفت ثروتها منذ ذلك الحين.

2- الأمريكية أليس والتون وعمرها 74 سنة.. وصافي الثروة: 89 مليار دولار ومصدرها سلسلة متاجر وول مارت العالمية

وهي أغنى امرأة في أمريكا، وزادت ثروتها بمقدار 15.6 مليار دولار هذا العام، بسبب ارتفاع سعر سهم وول مارت خلال الأشهر الماضية، وهي البنت الوحيدة لمؤسس شركة “وول مارت” سام والتون.

3- الأمريكية جوليا كوك وعائلتها.. وصافي الثروة:74.1 مليار دولار ومصدرها شركة كوتش إندستريز

تحتل أرملة الملياردير وقطب الصناعة الشهير ديفيد كوك، المركز الثالث بثروة صافية قدرها 74.1 مليار دولار متراجعة من المركز الثاني الذي احتلته عام 2023.

ورثت حصة قدرها 42% في شركة “كوك إندستريز” (Koch Industries)، وتشرف على مجموعة متنوعة من الشركات في مجال تكرير النفط والتكنولوجيا الطبية والمنتجات الورقية.

4- الأمريكية جاكلين مارس.. وصافي الثروة: 43.7 ومصدرها الحلوى والشوكولاته وطعام الحيوانات الأليفة

تحتل جاكلين مارس البالغة من العمر 84 سنة، وريثة شركة مارس العالمية الشهيرة، وتمتلك مع عائلتها شركة مارس المعروفة بعلامات تجارية مثل “إم آند إمز”، وسنيكرز” وبيدجري” وغيرها.

وتعد شركة مارس إحدى أكبر الشركات الخاصة في العالم، حيث تتجاوز إيراداتها 35 مليار دولار، وتأسست على يد جدها فرانك سي مارس، الذي بدأ بيع حلوى الزبدة من مطبخه في عام 1911.

5- الأمريكية ماكنزي سكوت.. وصافي الثروة: 40.3 مليار دولار.. ومصدرها شركة أمازون

وماكنزي صاحبة الـ 53 سنة الزوجة السابقة لجيف بيزوس. وبعد طلاقها، حصلت على حصة قدرها 4% في شركة أمازون، ومنذ ذلك الحين تبرعت بمليارات الدولارات لقضايا مختلفة، بما في ذلك التعليم والعلوم والفنون.

وجعلتها جهودها الخيرية واحدة من أكثر المانحين سخاءً في العالم، حيث بلغ مجموع تبرعاتها طوال حياتها 17.3 مليار دولار حتى تاريخ مارس 2024، وهو الشهر الذي تبرعت فيه بـ 640 مليون دولار لـ361 منظمة تقدمت بطلبات في مسابقة للحصول على التمويل، وغالبا ما تكون تبرعاتها غير مشروطة ومفاجئة للمستفيدين.

6- الأمريكية أبيجيل جونسون.. صافي الثروة: 33.1 مليار دولار ومصدرها صناديق الاستثمار

وتشغل جونسون صاحبة الـ 62 سنة منصب الرئيس التنفيذي لشركة “فيديليتي للاستثمارات” (Fidelity Investments) منذ عام 2014 بعد توليها منصب والدها إدوارد جونسون الثالث الذي توفي عام 2022.

وتمتلك أبيجيل جونسون حصة تقدر بنحو 28.5% في الشركة التي أسسها جدها عام 1946 والتي تبلغ أصولها المدارة 4.9 تريليونات دولار ودخلت مؤخرًا في صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين في الولايات المتحدة.

7- الهندية سافيتيري جيندال وعائلتها.. وصافي الثروة: 35.3 مليار دولار.. ومصدرها صناعة الفولاذ والطاقة والأسمنت

هي أغنى امرأة في الهند، وعمرها 74 سنة وهي رئيسة مجموعة جيندال وأرملة مؤسسها، وهي مجموعة تنشط في مجال صناعة الصلب والطاقة والأسمنت والبنية التحتية، وتعد المجموعة من أكبر التكتلات التجارية في الهند، حيث تتجاوز إيراداتها 15 مليار دولار.

وكانت جيندال أغنى امرأة في عام 2023؛ وقد أدى ارتفاع أسعار أسهم الشركة إلى زيادة ثروتها هذا العام لتحتل المركز السادس في هذه القائمة حتى تاريخ الرابع من يوليو الجاري.

8- الأمريكية ميريام أديلسون وعائلتها.. وصافي الثروة: 33.3 مليار دولار ومصدرها صناعة الترفيه (الكازينوهات)

تمتلك أديلسون صاحبة الـ 78 سنة وعائلتها أكثر من نصف شركة “لاس فيغاس ساندز” (Las Vegas Sands)، وهي إحدى أكبر شركات تشغيل الكازينوهات في العالم. وقد ورثت الحصة بعد وفاة زوجها، شيلدون أديلسون الذي يعرف بلقب “صانع الملوك” في الحزب الجمهوري منذ فترة طويلة.

9- السويسرية رافاييلا أوبونتي ديامانت.. وصافي الثروة: 27.3 مليار دولار ومصدرها الشحن

تمتلك رافاييلا صاحبة الـ79 سنة وزوجها جيانلويجي أوبونتي، المؤسسان المشاركان لشركة “إم إس سي” (MSC) حصة 50% في الشركة التي أسساها في عام 1970، والتي أصبحت منذ ذلك الحين أكبر شركة شحن في العالم.

ودخلت ديامانت وزوجها الصناعة باستخدام قرض بقيمة 200 ألف دولار لشراء سفينتهما الأولى، وهما الآن يملكان أكثر من 500 سفينة شحن، ولشركتهما عمليات في أكثر من 150 دولة في العالم، وتهيمن على صناعة الشحن العالمية.

10- الأسترالية جينا راينهارت.. وصافي الثروة: 22.2 مليار دولار ومصدرها التعدين

ترأست قطب الأعمال الأسترالية البالغة من العمر 70 سنة، شركة التعدين والزراعة “هانكوك بروسبكتنغ” (Hancock Prospecting Group). وارتفعت ثروتها بنسبة 14% منذ مارس 2023، وهي حالياً أغنى شخص في أستراليا.

الشرق القطرية